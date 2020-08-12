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12.08.2020

Темнокожий вице-президент. Кого выбрал Байден

Источник: Корреспондент.net

Впервые темнокожая женщина может стать вице-президентом США. Это произойдет в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена.

Байден позвал в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Предполагается, что Харрис может помочь в мобилизации афроамериканцев, наиболее лояльного электората Демократической партии. Дональд Трамп тут же набросился на потенциального вице-президента.

Конъюктурный выбор?

В 2016 году Камала Харрис стала лишь второй чернокожей женщиной-сенатором США в истории.

На предыдущих президентских выборах первое падение явки чернокожих избирателей за последние 20 лет способствовало проигрышу демократки Хиллари Клинтон Трампу. Добавьте сюда еще социальные волнения по поводу расовой несправедливости, которые прокатились по США в последние месяцы, и получается, что выбор Байдена вполне логичен.

Байден в своем Twitter назвал Харрис "бесстрашным борцом за маленького человека и одним из лучших государственных служащих страны". Харрис в свою очередь заявила, что Байден может "объединить американский народ, потому что он провел свою жизнь, сражаясь за нас".

Нестандартный кандидат

В случае победы на выборах Байден станет самым старым президентом в истории Штатов. На момент избрания ему будет 77 лет. Говорят, что из-за потенциальных кандидатов в вице-президенты тщательно проверяли и по медицинским показателям. Сотрудники штаба демократов считают вполне реальной вероятность, что в случае необходимости президентское кресло может занять вице-президент. Если с президентом что-то случится.

Камала Харрис – дочь мигрантов, ее мать приехала в США с Индии, а отец – с Ямайки. Харрис тала первой женщиной Генеральным прокурором штата Калифорния. Она участвовала в праймериз демократов на президентских выборах, но в итоге поддержала Байдена, в качестве кандидата в президенты.

Это будет третий раз в истории Штатов, когда на должность вице-президента выдвигается женщина. В 1984 году была Джеральдина Ферраро (от демократов), в 2008 году - Сара Пэйлин (от республиканцев).

Правда, в обоих случаях они не попали в Белый дом.

Джо Байден еще на раннем этапе кампании заявил, что его партнершей в тандеме будет именно женщина.

Реакция Трампа

Действующий президент Дональд Трамп сразу же атаковал Харрис. Он даже выпустил специальный видеоролик, посвященный демократке.

“Избиратели отвергли Харрис (имеется в виду на праймериз демократов). Они умело заметили фальшивку. Но не Джо Байден. Он не настолько умен. Медленный Джо и фальшивая Камала — вместе идеально, но не для Америки”, — говорится в описании к видео, на заставке которого написано: “Камала Харрис — радикально левая”.

Шансы

В последнее время Джо Байдена считают в США признанным фаворитом президентской гонки.  По результатам опроса общественного мнения, проведенного 11 августа, кандидат от демократов опережает Трампа на 10 пунктов. Портал RealClearPolitics, который обобщает результаты опросов ведущих социологических компаний в США, отмечает, что Байден опережает Трампа на 7,2 пункта.

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