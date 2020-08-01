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01.08.2020

Тернополь отказался ужесточать карантин

Источник: Корреспондент.net

Местные власти Тернополя не будут ужесточать карантинные ограничения, несмотря на то, что государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях отнесла Тернополь к красной зоне карантина. 

Указано, что показатели заболеваемости коронавирусом в Тернополе в последние дни пошли на спад и держатся на низком уровне. Так, по состоянию на 1 августа в городе:

  • среднее количество ПЦР-тестирований составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24);
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (нормальный показатель – 11);
  • показатель динамики роста случаев инфицирования – 12,5 (нормальный показатель – 10).

В горсовете заявили, что "красный" уровень устанавливается в случае загруженности больниц более чем 75%, но в Тернополе этот показатель составляет 46,89%.

"С понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме", – отметили в горсовете.

Также указано, что в понедельник мэр Сергей Надал созовет внеочередную сессию горсовета, во время которой на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности постановления об отнесении Тернополя в красной зоне.

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