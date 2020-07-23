23.07.2020
Террорист планировал захватить собор в Луцке
Источник: Корреспондент.net
Арестованый за теракт в Луцке Максим Кривош в ходе заседания суда в четверг, 23 июля, заявил, что изначально планировал захватить собор Святой Троицы.
"Объясняю, потому что я там в духовной семинарии… я там увидел… я туда пришел за духовностью. И поэтому я хотел эту акцию сделать показательной, этот перфоманс… Хотел сделать в этом соборе, потому что я с него начинал, я хотел найти правду, я хотел вернуться со своей правдой к нему. Но поскольку он сейчас закрыт, карантин и так далее, поэтому пришлось мне выбирать альтернативный способ", - заявил Кривош.
При этом автобус для захвата он выбрал случайным образом.
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