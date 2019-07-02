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02.07.2019

Теряем безвизы. Украина в рейтинге паспортов

Источник: Корреспондент.net

Украина опустилась на четыре позиции в рейтинге Индекс паспортов мира швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners, оценивающий их по количеству стран, которые можно посетить без виз. 

До 2017 года, когда заработал безвизовый режим с ЕС, Украина занимала 99 место в рейтинге. Через год украинский паспорт вошел уже в топ-40, но в середине 2019 года опустился на 44 место.  

Опустилась не только Украина

По заявлению составителей Индекс гражданств мира пытается дать максимально объективную оценку ценности и привлекательности различных гражданств мира.

Именно гражданств, а не стран, так как на возможности человека влияют не только условия жизни в стране, где он родился, но и доступность для переезда в другие государства. 

Эксперты Henley & Partners составили рейтинг на основе анализа внешнеполитических, экономических и социальных факторов, исходя из которых выстроили паспорта по степени общей привлекательности.


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    Теряем безвизы. Украина в рейтинге паспортовСЮЖЕТ

    Корреспондент.net, Сегодня, 16:02
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    Теряем безвизы. Украина в рейтинге паспортов
    Фото: Getty
    Рейтинг паспортов: Украина на 44 месте

    В середине 2019 года Индекс привлекательности паспортов претерпел изменения из-за перемен в визовой политике.

    Украина опустилась на четыре позиции в рейтинге Индекс паспортов мира швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners, оценивающий их по количеству стран, которые можно посетить без виз. 

    До 2017 года, когда заработал безвизовый режим с ЕС, Украина занимала 99 место в рейтинге. Через год украинский паспорт вошел уже в топ-40, но в середине 2019 года опустился на 44 место. Корреспондент.net рассказывает подробности.

     

    Опустилась не только Украина

    По заявлению составителей Индекс гражданств мира пытается дать максимально объективную оценку ценности и привлекательности различных гражданств мира.

    Именно гражданств, а не стран, так как на возможности человека влияют не только условия жизни в стране, где он родился, но и доступность для переезда в другие государства. 

    Эксперты Henley & Partners составили рейтинг на основе анализа внешнеполитических, экономических и социальных факторов, исходя из которых выстроили паспорта по степени общей привлекательности.

    Интересно, что до 2018 года в течение пяти лет лидировал немецкий паспорт. Германия утратила гегемонию из-за экономических показателей и менее свободному переселению по сравнению с другими странами Евросоюза.

    Тройку лидеров в последнем рейтинге замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

    На шестой позиции находятся Соединенные Штаты и Великобритания, которые еще несколько лет назад возглавляли Индекс. Их граждане могут посещать без визы 183 страны. 

    Среди стран бывшего СССР самые привлекательные для путешествий паспорта у Литвы (девятое место) и Латвии (десятое место).

    Затем идет Украина, правда за полгода она опустилась на 44 позицию в связи с изменением визовой политики Джибути и Бенина.

    Теперь граждане многих стран, в том числе украинцы, должны получать электронную визу вместо визы по прибытии, что по методологии Henley & Partners снижает уровень свободы паспорта.

    С паспортом Украины может посещать без виз 126 стран. В первую очередь, речь идет о 26 странах Евросоюза (кроме Британии и Ирландии) и еще четырех странах Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Чтобы посетить эти страны нужно иметь биометрический загранпаспорт.

    Для обладателей украинского паспорта двери открыты в еще 14 стран, которые в рейтинге относятся к европейскому региону. Например Албания и Ватикан.

    Полностью безвизовыми для украинцев являются многие страны Латинской Америки, Карибского бассейна и Среднего Востока. В последние пару лет этот список пополняется и странами Океании.

    При этом существует ряд стран, куда граждане Украины могут ездить по внутренним паспортам (Беларусь и Россия) или же по ID-картам (Турция и Грузия). 

    Список стран с безвизовым режимом с Украиной:

     

    При этом, согласно рейтингу Global Passport Power Rank 2018, украинский паспорт занимает 28 место по спектру возможностей, которые предоставляет своему владельцу.

    Паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 89 стран. Еще в 42 странах украинцы могут получать визу по прибытию, а для поездок в 67 стран должны оформлять визу заранее.

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