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24.06.2019

Топ-чиновникам Украины повысили зарплаты

Источник: Корреспондент.net

Кабинет Министров увеличил должностной оклад мэрам городов-миллионников и председателей областных советов с 15 400 гривен до 17 760 гривен. 

Также повышен оклад первого заместителя председателя облсовета, секретаря Киевского городского совета (15 540 гривен вместо 13 800 гривен) и заместителей (13 880 гривен вместо 12 400 гривен).

Оклад мэров городов с населением более один млн человек увеличен до 15 540 гривен (было 12 200 гривен), председателей районных советов в Киеве - до 14 270 гривен (было 11 300 гривен), а председателей остальных районных советов - до 14 000 гривен (было 11 000 гривен).

Документ также предусматривает повышение должностного оклада для других руководителей обл-, рай-, и горсоветов и специалистов их аппаратов, сотрудников аппарата органов местного самоуправления и прокуратуры.

Кроме того, повышены оклады за ранг должностного лица местного самоуправления.

Так, за 1-й ранг надбавка составит 1 000 вместо 160 гривен, за 2-й ранг - 900 вместо 150 гривен, за 3-й ранг - 800 вместо 145 гривен. Надбавка за 15-й ранг повышена до 200 гривен вместо 45 гривен.

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