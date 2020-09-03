Торецк остался без света из-за взрыва

Источник: Корреспондент.net

Город Торецк в Донецкой области остался без электроснабжения из-за аварии. Электричества нет также на насосной станции 3 подъема канала КП Компания Вода Донбасса и на Авдеевском коксохимическом заводе. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщили на сайте Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что остановилось электроснабжение из-за взрыва трансформатора напряжения на подстанции НЭК Укрэнерго Центральная-330 кВ. При этом в ОГА подчеркнули, что взрыв трансформатора не связан с боевыми действиями.

Там заверили, что насосная станция 3 подъема канала Северский Донец - Донбасс будет частично запитана ​​от подстанции 35 кВ 3 Подъем. Авдеевский коксохимзавод будет запитан по резервной линии. Населению Торецка электроснабжение планируется восстановить после завершения аварийно-восстановительных работ на подстанции НЭК Укрэнерго Центральная-330 кВ.