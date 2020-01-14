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14.01.2020

Торговая сделка США с Китаем. Трамп проигрывает

Источник: Корреспондент.net

В главном сражении американского лидера Дональда Трампа было объявлено перемирие: самая масштабная торговая война современности поставлена на паузу, а экономисты подсчитывают потери. Пока что Америка выглядит проигравшей.

15 января будет подписана первая часть новой торговой сделки между США и Китаем. На фоне улучшения отношений Минфин США вычеркнул Китай из списка валютных манипуляторов. 

 

Реализуемость сделки под вопросом

13 января американское министерство финансов выпустило полугодовой доклад по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров США, в котором Китай больше не рассматривается, как страна, манипулирующая валютой.

В своем отчете Минфин США заявил, что Китай взял на себя "обязательства воздержаться от конкурентной девальвации" и согласился опубликовать соответствующие данные об обменных курсах и внешних расчетах в рамках предварительной торговой сделки.

Решение принято на фоне визита в Вашингтон высокопоставленной китайской делегации в преддверии подписания в среду предварительного торгового соглашения между странами. Это служит признаком ослабления напряженности между двумя странами после почти двухлетнего торгового конфликта.

В августе минувшего года Трамп заподозрил Пекин в манипулировании юанем. Это произошло после того, как курс национальной китайской валюты упал до минимума за десятилетия. Народный банк Китая в свою очередь указывал, что не использует обменный курс для победы в торговых спорах.

Месяцем ранее две страны достигли договоренности о торговом перемирии. Позже США подтвердили, что первую часть сделки с Китаем планируется подписать в январе 2020 года, после чего начнутся переговоры по второй части соглашения.

В декабре 2019 года министерство коммерции КНР сообщило, что согласовало с США текст первой части экономического и торгового договора, предусматривающей постепенную отмену американских пошлин на китайские товары. Через некоторое время эту информацию подтвердил у себя в Twitter и Трамп.

Агентство Reuters 14 января сообщило детали первой части торговой сделки. Она предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке американских товаров на сумму более 80 миллиардов долларов в течение двух лет.

Речь идет о дополнительных закупках на 50 миллиардов в сфере энергетики и на 33 миллиарда в сельскохозяйственной отрасли. Китай также согласился потратить 35 миллиардов долларов на покупки в американском секторе услуг.

При этом Вашингтон оставит в силе 25-процентные пошлины, которые затронут объем экспорта китайских товаров на 250 миллиардов долларов, но вдвое снизит действующие пошлины, которые затрагивают товары китайского экспорта объемом 120 миллиардов долларов.

При этом опрошенные агентством аналитики считают, что выполнение таких условий сделки является малореалистичным.

Как отмечают эксперты, Китай взял на себя лишь туманные обязательства в части защиты интеллектуальной собственности и либерализации рынка финансовых услуг. Возможно, это будет прописано во второй части, над которой сейчас работают правительства обеих стран.

 

Мир потерял 700 миллиардов долларов

За полтора года американский президент обложил пошлинами китайский импорт в США на 370 миллиардов долларов в год. Эффект проявляется постепенно, и только сейчас экономисты смогли с некоторой точностью подвести первые итоги.

Они привели к росту издержек, а не занятости и производства в промышленности. И вопреки теории не заставили Китай снизить цены и понести убытки. Все бремя дополнительных затрат легло на плечи американских импортеров, которые либо недосчитались прибыли, либо переложили расходы на потребителей, повысив цены.

Для китайских поставщиков частично негативный эффект от пошлин был компенсирован ослаблением китайской валюты: за два года ее курс к доллару США ослаб на 11 процентов, в том числе с начала этого года более чем на три процента.

Международный валютный фонд говорит, что американо-китайский торговый конфликт вызывает падение глобальной экономики. В фонде подсчитали, что торговая война Трампа уже обошлись планете в 700 миллиардов долларов.

Это прежде всего недополученные доходы от нереализованного экономического роста: если бы не война, мир был бы богаче примерно на эту сумму. 

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