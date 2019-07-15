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15.07.2019

Торговая война. Экономика Китая упала до 1992 года

Источник: Корреспондент.net

Темпы роста китайской экономики продолжают замедляться из-за торговой войны с Соединенными Штатами. Вторая экономика мира во втором квартале опустилась до самого низкого показателя с 1992 года.

Эксперты предполагают, что рост ВВП Китая будет и дальше замедляться, несмотря на все меры властей. Улучшений не ожидают и в самом Пекине.

 

Как снижается китайская экономика

Во втором квартале ВВП Китая вырос на 6,2 процента против 6,4 процентов в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной 15 июля Национальным статистическим бюро КНР.  Это самый низкий показатель с 1992 года.

В 2018 году китайская экономика также снизила темпы роста до 6,6 процента, ее объем составил 90 триллионов юаней, годом ранее показатель роста равнялся 6,8 процента.

В сообщении отмечается, что на экономику Китая оказывает давление замедление мирового роста и усиление "внешней нестабильности и неопределенности", а также несбалансированного внутреннего развития.

Ослаблению экономики способствовало в первую очередь замедление экспорта, а также сокращение роста жилищного строительства до четырех процентов против почти 20 процентов роста, отмечавшегося в последние годы.

Промпроизводство в июне выросло на 6,3 процента по сравнению с пятью процентами в мае, когда рост достиг минимального значения с 2002 года. Внутреннее потребление в июне выросло до 9,8 процента относительно майских 8,6 процента.

Увеличение расходов и расширение банковского кредитования, принятые властяит Китая для поддержки роста экономики и сохранения политически опасных потерь рабочих мест, не достигли ожидаемого результата.

 

Временное перемирие не помогло

С середины 2018 года две крупнейшие экономики мира ввели взаимные штрафные пошлины, что привело к замедлению экономического роста всего мира.

Торговую войну развязал американский президент Дональд Трамп, который обвинил Китай в нечестной конкуренции. Он также обвиняет Китай в системной краже технологий, для которой используются легальные механизмы.

На первом этапе конфликта Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны оценивались в 34 миллиарда долларов.

С тех пор ведутся переговоры США и Китая об окончании торговой войны. Еще недавно они, по словам американской стороны, были "близки к завершению", но потом обострились и Трамп решил ввести пошлины на все китайские товары.

Новое потепление между странами произошло в конце июня на саммите Большой двадцатки в Японии. США и Китай договорились о временном перемирии в торговой войне и возобновлении переговоров об урегулировании конфликта.

Вашингтон согласился пока не вводить дополнительные пошлины на остающийся объем китайского импорта в размере около 325 миллиардов долларов.

Однако Международный валютный фонд подсчитал, что мировая между США и Китаем не гарантирует, что их экономики вернутся к росту.

В докладе организации говорится, что китайская экономика понесет потери в размере около 0,6 процента ВВП, а экономика США сократится на 0,2-0,3 процента практически при любых сценариях развития конфликта.

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