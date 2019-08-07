Торговля Украины с РФ остается. Пять лет санкций

Источник: Корреспондент.net

С августа Украина вводит спецпошлины на российские товары. Всего украинские санкции против России действуют пять лет. Москва ввела ответное эмбарго против Европы также пять лет назад, но в отношении Украины - в 2018 году.

Торарооборот между странами пошел на спад в 2015-2016, но никогда не прекращался. В последние два года торговля между Украиной и Россией растет и украинская сторона покупает больше, чем продает.



Импорт превышает экспорт

После аннексии Крыма и войны на Донбассе, несмотря на ежегодно обновляемые списки ограничений, Россия так и не выбыла из главных торговых партнеров Украины.

За 2014-2017 годы наибольшие перемены произошли в агропродуктовом секторе. До нуля сократились поставки кондитерских изделий их сахара и шоколада. В несколько раз упал экспорт хлебобулочных изделий и алкогольных напитков.

Так, в 2018 году Россия ввезла из Украины товаров на 3,65 миллиарда долларов (в 2017 - 3,94), а украинская стороны импортировала из РФ - на 8,09 миллиарда (в 2017 -7,2). Россия сообщает, что товарооборот между Украиной и Россией за 2018 год сократился на 30 процентов.

По данным Института экономики и прогнозирования НАН Украины, который ссылается на Госстат, за январь-март 2019 года украинский экспорт в Россию составил 760 миллионов долларов, а импорт из РФ - 1,8 миллиарда.

Таким образом, за первый квартал отрицательное сальдо Украины в торговле с Россией превысило один миллиард долларов.

В мае этого года Нацбанк сообщал другие цифры за первый квартал: сокращение экспорта в Россию на 16,4 процента - до 595 миллиона долларов или 5,3 процента общего объема.

В годовом исчислении этот показатель за отчетный период снизился на 8,8 процента - до 1,7 миллиарда долларов или 13 процентов общего объема. Общий товарооборот с РФ, по данным НБУ, сократился на 10,9 процента - до 2,34 миллиарда долларов.

По данным Госстата, Россия оказалась на втором месте в списке главных торговых партнеров Украины за первые четыре месяца 2019 года. На первом месте Китай.

Москва, в свою очередь, подсчитала, что в первом квартале 2019 года оборот внешней торговли между Россией и Украиной составил 3,24 миллиарда долларов, снизившись на четыре процента в годовом выражении.



За этот период, по данным российской таможни, экспорт из России в Украину составил 2,1 миллиарда долларов (рост на 0,5 процента), импорт из Украины - 1,13 миллиарда долларов (снижение на 11,2 процента).



При этом доля Украины в общем обороте внешней торговли России за отчетный период не изменилась и составила 2,1 процента.

В прошлом году, по данным института, Украина главным образом (более 77 процентов) импортировала энергоносители - нефть, дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций, продукцию черной металлургии, химическую продукцию, пластмассы. Всего на 6,25 миллиарда долларов.

В 2019 году за три дня до второго тура выборов украинского президента Россия решила ввести новые санкции против Украины с 1 июня.

Главной мерой стал практически полный запрет на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также угля. Их можно будет ввозить из РФ в Украину только по отдельным разрешениям.

В 2018 году Украина закупила 70 процентов всего угля в России, импортировав 15 миллиона тонн на 1,82 миллиарда долларов. За первое полугодие этого года Украина сократила закупуку угля в РФ - до 62 процентов от общего объема.

Всего в Украину в 2018 году ввезли нефтепродуктов на 5,5 миллиарда долларов. Из них, по данным российской таможенной статистики, 2,9 миллиарда ушло в Россию (главным образом за дизтопливо).

В январе-марте 2019 доля импортируемых из России нефтепродуктов на украинском рынке составляла более 41 процента. Больше РФ нефтепродуктов в Украину ввозит только Беларусь.