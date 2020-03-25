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25.03.2020

Торговые ограничения во время карантина смягчили

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров разрешил возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским.

"Сегодня правительство ввело определенные послабления. Например, приняли решение, что таким магазинам, как кормы для животных, а также, где семена можно купить, разрешается продолжить работу, но со всеми противоэпидемическими мерами", - сообщил он в Facebook.

Согласно постановлению Кабмина №211 от 11 марта в Украине на время карантина запрещается работ розничная торговля, за исключением продажи продуктов питания, топлива, средств гигиены, лекарств и изделий медицинского назначения, средств связи. Также разрешается банковская и страховая деятельность, доставка заказов.

Правительство внесло изменения в это постановление, добавив туда продажу ветеринарных препаратов, кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочный материал.

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