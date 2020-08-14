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14.08.2020

Товарооборот Украины упал на $4 миллиарда

Источник: Корреспондент.net

За семь месяцев 2020 года товарооборот Украины сократился на 4,2 млрд долларов и составил более 55,4 млрд долларов, сообщает Таможенная служба в пятницу, 14 августа.

"За январь-июль 2020 года товарооборот Украины составил 55,48 млрд долларов. В Украину импортировали товаров на более 28,8 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 4,2 млрд долларов или на 13%)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что экспортировали из Украины на 26,6 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 2,1 млрд долларов или 7%). Отрицательное сальдо составило 2,2 млрд долларов.

"Больше всего импортировали товаров из стран ЕС - 43% от общего количества. Из стран СНГ - 16%, и из других стран - 41%. Экспортируется в ЕС - 37% товаров от общего количества, в страны СНГ - 13%, остальные 50% - в остальные", - отметили в службе.

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