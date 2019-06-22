Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Источник: Корреспондент.net

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит ужесточение санкций против Ирана из-за уничтожения американского беспилотника над Ормузским проливом.

По словам Трампа, США продвигаются в деле изучения всех возможностей для усиления санкционного режима против Ирана, чтобы не дать Тегерану получить ядерное оружие.

"У Ирана не будет ядерного оружия. Мы не собираемся позволить Ирану получить ядерное оружие", - подчеркнул он.

Американский президент добавил, что вместе со своими помощниками в Белом доме он обсудит ситуацию вокруг Ирана. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не исключает вариант военного противодействия Ирану.

Ранее Трамп пригрозил Ирану "невиданными разрушениями". Американский лидер рассказал, с чем столкнется Тегеран в случае войны с Вашингтоном. При этом он заверил, что не ищет вооруженного конфликта с исламской республикой.

Также стало известно, что президент США отменил нанесение ударов по Ирану незадолго до того, как должны были подняться в воздух американские военные самолеты.