05.10.2019
Трамп готов ослабить санкции против КНДР − СМИ
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп готов предложить Северной Корее в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года. Об этом 4 октября сообщило издание Time со ссылкой на источники в Белом доме.
Отмечается, что 1 октября на совещании в Белом доме Трамп не проявил заинтересованности, когда советники рассказывали ему об усилиях Пхеньяна по разработке ракет, которые могут быть запущены с подводной лодки.
Несмотря на озабоченность советников действиями КНДР, американский лидер решил продолжать переговоры.
Чиновники подготовили президенту список предложений, которые он мог бы выдвинуть на переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в обмен на отказ от ядерной программы.
Как сообщили источники издания, президент США готов предложить лидеру КНДР приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля, если власти республики согласятся демонтировать основной ядерный объект в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана.
При этом в случае если ООН откажется приостановить действие указанных мер, власти США могут временно приостановить соблюдение этих ограничений.
Ранее сообщалось, что делегации США и Северной Кореи 5 октября проведут рабочие переговоры по денуклеризации.
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