23.02.2020
Трамп хочет примирения Украины и России
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 23 февраля, заявил, что хочет примирения Украины и России.
Трампу задали вопрос об украинско-российских отношениях в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.
"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Трамп.
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