Трамп хочет примирения Украины и России

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 23 февраля, заявил, что хочет примирения Украины и России.

Трампу задали вопрос об украинско-российских отношениях в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.