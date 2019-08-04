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04.08.2019

Трамп хочет привлечь КНР к новому договору о разоружении

Источник: DW

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности(ДРСМД) президент США Дональд Трамп заявил о необходимости заключения нового соглашения между США и Россией, к которому следует привлечь и Китай. По утверждению главы Белого дома, которое он высказал в пятницу, 2 августа, выступая перед журналистами, он уже разговаривал с представителями китайской стороны, которые были "очень воодушевлены" возможными переговорами.

Трамп и ранее высказывался за то, чтобы в переговорах о новом договоре о разоружении принимал участие Китай. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных ФРГ дел Хайко Мас (Heiko Maas) также призывали КНР подключиться к диалогу о разоружении. Однако Пекин дал ясно понять, что не заинтересован в этом.

2 августа истек шестимесячный срок, который Вашингтон предоставил Москве для устранения допущенных ею нарушений ДРСМД. США возлагают ответственность за прекращение действия договора на Россию. В свою очередь, МИД РФ заявил, что соглашение перестало действовать "по инициативе американской стороны".

Российская ракета 9М729

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве признают наличие ракеты, но утверждают, что она не нарушает договор.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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