Трамп: Иран никогда не получит ядерное оружие

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после удара Тегерана по американским базам в Ираке, заявив, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия. Трансляция велась на американских телеканалах и на сайте Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон не намерен стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления.

"Пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - заявил он, отметив, что удар Тегерана не нанес Вашингтону серьезного ущерба, никто не погиб.