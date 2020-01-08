08.01.2020
Трамп: Иран никогда не получит ядерное оружие
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп обратился к нации после удара Тегерана по американским базам в Ираке, заявив, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия. Трансляция велась на американских телеканалах и на сайте Белого дома.
По словам Трампа, Вашингтон не намерен стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления.
"Пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - заявил он, отметив, что удар Тегерана не нанес Вашингтону серьезного ущерба, никто не погиб.
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