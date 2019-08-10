Найти

10.08.2019

Трамп: Ким Чен Ын извинился за ракетные испытания

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын извинился за испытания ракет малой дальности. Об этом говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Так, Трамп прокомментировал письмо от Ким Чен Ына, которое он получил накануне. В частности, он заявил, что лидер КНДР "очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся".

По словам Трампа, в длинном письме Ким Чен Ына есть и "небольшое извинение" за испытания ракет малой дальности. Лидер КНДР заверил, что испытания прекратятся, когда завершатся учения.

"Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем! Безъядерная Северная Корея приведет к формированию одной из самых успешных стран в мире!", - написал он.

Новости раздела
Мир
10.08.2019
Трамп: Ким Чен Ын извинился за ракетные испытания
По словам президент США, в длинном письме Ким Чен Ына есть и "небольшое извинение" за испытания ракет малой дальности.
Мир
10.08.2019
Евросоюз ответил на новые ракетные испытания КНДР
Европейский Союз отреагировал на пятые за последние недели ракетные испытания Северной Кореи.
Мир
10.08.2019
Трамп не планирует занижать курс доллара
Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара, заявил Дональд Трамп в Нью-Йорке.
Мир
10.08.2019
Трамп не планирует занижать курс доллара
Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара, заявил Дональд Трамп в Нью-Йорке.
Мир
09.08.2019
Трамп о Зеленском: Очень разумный парень
Американский президент ожидает встречи с украинским коллегой в Белом доме в ближайшее время.
Мир
09.08.2019
На Кипре договорились возобновить переговоры об объединении
Лидеры этнически разделенного Кипра договорились возобновить мирные переговоры об объединении.
Мир
09.08.2019
Валютная война США и Китая. Чем обернется для мира
Вашингтон обвинил Пекин в валютных манипуляциях из-за падения курса юаня ниже психологической отметки. Трамп и сам хочет ослабить доллар.
Мир
08.08.2019
СМИ: Запуск Северного потока отложат на 8 месяцев
Запуск Северного потока - 2 могут отложить на восемь месяцев из-за позиции Дании, сообщает Reuters.
Мир
08.08.2019
Нефть вернулась к росту на новостях из Китая
Хорошие показатели в отчете о торговом балансе Китая ослабили опасения инвесторов относительно перспектив глобального экономического роста.
Мир
08.08.2019
Нефть вернулась к росту на новостях из Китая
Хорошие показатели в отчете о торговом балансе Китая ослабили опасения инвесторов относительно перспектив глобального экономического роста.
Мир
08.08.2019
В Германии поддержали "нормандский" формат
Посол Украины в Германии подтвердил готовность к активизации переговоров в "нормандском" формате из-за обострения на Донбассе.
Мир
07.08.2019
Цена на нефть обвалилась ниже $57 за баррель
Нефть стремительно теряет в цене на фоне опасений инвесторов относительно последствий торговой войны Китая и США.
Евросоюз ответил на новые ракетные испытания КНДР | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17