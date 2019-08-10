Трамп: Ким Чен Ын извинился за ракетные испытания

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын извинился за испытания ракет малой дальности. Об этом говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Так, Трамп прокомментировал письмо от Ким Чен Ына, которое он получил накануне. В частности, он заявил, что лидер КНДР "очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся".

По словам Трампа, в длинном письме Ким Чен Ына есть и "небольшое извинение" за испытания ракет малой дальности. Лидер КНДР заверил, что испытания прекратятся, когда завершатся учения.

"Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем! Безъядерная Северная Корея приведет к формированию одной из самых успешных стран в мире!", - написал он.