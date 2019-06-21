Трамп: Мы были готовы нанести удар по Ирану

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на американский беспилотник.

Трамп рассказал, что после уничтожения Ираном американского беспилотника над Ормузским проливом он отдал приказ готовить удар по трем иранским объектам. Однако в последний момент все-таки передумал.

"За 10 минут до удара я остановил его", - написал он.

Вместе с тем, Трамп отметил, что будет действовать против Ирана с помощью новых санкций.

"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, ни против США, ни против мира", - добавил американский президент.