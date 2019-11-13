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13.11.2019

Трамп намерен уволить топ-чиновника из-за высказываний об Украине - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп планирует уволить исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни за его выступления на фоне расследования в деле об импичменте. Об этом в среду, 13 ноября, со ссылкой на источники сообщает TheWashingtonPost.

Отмечается, что Трамп был недоволен словами Малвейни, что военная помощь Украине была приостановлена, чтобы оказывать давление на Киев. Позже Малвейни заявил, что не было "услуги на услугу".

Издание пишет, что советники Трампа говорили, что сейчас главу аппарата Белого дома лучше не увольнять, потому что из-за этого будет "хаос".

"Трамп постоянно спрашивает всех, что они думают о Малвейни. Он явно разочарован им. Однако ему советуют: последнее, что ему нужно сейчас - это еще одна важная кадровая перемена", - говорится в сообщении.

Напомним, исполняющий обязанности главы Белого дома Мик Малвейни на брифинге с журналистами признал, что помощь США, уже одобренная Конгрессом, была частично приостановлена ​из-за предположения Трампа о том, что компьютерный сервер Демократического национального комитета (DNC), находился в Украине.

25 июля Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об "одолжении" по поводу поиска сервера, а также фирмы CrowdStrike из Калифорнии, специализирующейся на вопросах кибербезопасности. Эта компания была нанята Демократическим национальным комитетом в 2016 году для расследования взлома электронных писем Демократической партии.

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