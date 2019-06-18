Трамп назвал имя нового главы Пентагона

Источник: Корреспондент.net

Новым исполняющим обязанности главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер.

"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность (главы Пентагона), чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера", - написал Трамп.

Трамп поблагодарил Шанахана за службу и выразил уверенность в том, что Эспер "проделает прекрасную работу" на новом посту.

Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона - компании Raytheon.