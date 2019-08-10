Трамп не планирует занижать курс доллара

Источник: Корреспондент.net

Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара. Об этом заявил в пятницу, 9 августа, президент США Дональд Трамп журналистам в Нью-Йорке.

В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".

Отметим, на этой неделе ЦБ Китая дважды устанавливал справочный курс национальной валюты на отметке, превышающей 7 юаней за 1 доллар. Это минимальное значение курса с 2008 года.

Ранее сообщалось, что МВФ опасается подрыва мировой системы торговли. Фонд призвал США и Китай как можно скорее заключить торговую сделку, чтобы уменьшить риски для мировой торговой системы.