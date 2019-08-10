10.08.2019
Трамп не планирует занижать курс доллара
Источник: Корреспондент.net
Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара. Об этом заявил в пятницу, 9 августа, президент США Дональд Трамп журналистам в Нью-Йорке.
В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".
Отметим, на этой неделе ЦБ Китая дважды устанавливал справочный курс национальной валюты на отметке, превышающей 7 юаней за 1 доллар. Это минимальное значение курса с 2008 года.
Ранее сообщалось, что МВФ опасается подрыва мировой системы торговли. Фонд призвал США и Китай как можно скорее заключить торговую сделку, чтобы уменьшить риски для мировой торговой системы.
Новости раздела
Мир
10.08.2019
Трамп: Ким Чен Ын извинился за ракетные испытания
По словам президент США, в длинном письме Ким Чен Ына есть и "небольшое извинение" за испытания ракет малой дальности.
Мир
10.08.2019
Евросоюз ответил на новые ракетные испытания КНДР
Европейский Союз отреагировал на пятые за последние недели ракетные испытания Северной Кореи.
Мир
10.08.2019
Трамп не планирует занижать курс доллара
Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара, заявил Дональд Трамп в Нью-Йорке.
Мир
10.08.2019
Трамп не планирует занижать курс доллара
Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара, заявил Дональд Трамп в Нью-Йорке.
Мир
09.08.2019
Трамп о Зеленском: Очень разумный парень
Американский президент ожидает встречи с украинским коллегой в Белом доме в ближайшее время.
Мир
09.08.2019
На Кипре договорились возобновить переговоры об объединении
Лидеры этнически разделенного Кипра договорились возобновить мирные переговоры об объединении.
Мир
09.08.2019
Валютная война США и Китая. Чем обернется для мира
Вашингтон обвинил Пекин в валютных манипуляциях из-за падения курса юаня ниже психологической отметки. Трамп и сам хочет ослабить доллар.
Мир
08.08.2019
СМИ: Запуск Северного потока отложат на 8 месяцев
Запуск Северного потока - 2 могут отложить на восемь месяцев из-за позиции Дании, сообщает Reuters.
Мир
08.08.2019
Нефть вернулась к росту на новостях из Китая
Хорошие показатели в отчете о торговом балансе Китая ослабили опасения инвесторов относительно перспектив глобального экономического роста.
Мир
08.08.2019
Нефть вернулась к росту на новостях из Китая
Хорошие показатели в отчете о торговом балансе Китая ослабили опасения инвесторов относительно перспектив глобального экономического роста.
Мир
08.08.2019
В Германии поддержали "нормандский" формат
Посол Украины в Германии подтвердил готовность к активизации переговоров в "нормандском" формате из-за обострения на Донбассе.