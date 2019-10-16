16.10.2019
Трамп не против российской помощи Сирии
Источник: Корреспондент.net
Российская помощь Сирии не является причиной для беспокойства, заявил в среду, 16 октября, президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.
"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично. Там много песка", - приводит агентство слова президента.
Кроме этого, Трамп заявил, что курды "не являются ангелами". Президент добавил, что курдское ополчение располагает хорошим оборонным потенциалом и знает, как постоять за себя.
Reuters уточняет, что Трамп выразил уверенность в безопасности ядерного оружия США, находящегося в Турции.
При этом он отметил, что наложение санкций на Турцию лучше, чем военный конфликт в регионе.
Новости раздела
Мир
17.10.2019
Турция приостановит операцию в Сирии
Власти Турции согласились на предложение США и приостановят огонь на 120 часов, пока курдские силы не покинут север Сирии.
Мир
16.10.2019
Макрон и Меркель обсудили ход минских соглашений
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель приветствуют положительные сдвиги в реализации "Минска".
Мир
16.10.2019
Трамп не против российской помощи Сирии
Курды владеют хорошим оборонным потенциалом и знают, как постоять за себя, считает президент США.
Мир
16.10.2019
Джонсон: Сделка по Brexit почти достигнута
Борис Джонсон все же подчеркнул, что "пока еще не все разногласия устранены". Brexit должен состояться уже 31 октября 2019 года.
Мир
15.10.2019
В Совбезе ООН состоится срочное заседание по Сирии
Закрытое заседание созывают Франция, Великобритания, Германия, Польша и Бельгия. Это будет уже второе заседание по данному вопросу.
Мир
15.10.2019
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной мира
Пластический хирург провел собственное исследование, назвав топ-5 самых красивых женщин современности.
Мир
15.10.2019
Пенс летит в Турцию из-за нападения на Сирию
Майк Пенс отправится в Турцию в течение 24 часов. Причиной срочного визита стали военные действия турецких войск на севере Сирии.
Мир
09.10.2019
В КГГА разъяснили ситуацию с тарифами на отопление
Столичные власти обещают, что до конца года тарифы не вырастут. А с нового года Киевтеплоэнерго инициирует повышение на 30%.
Мир
09.10.2019
НАТО прокомментировало турецкую операцию в Сирии
В Альянсе ожидают сдержанности от Турции, которая начала бомбардировки в Сирии, сообщил Йенс Столтенберг.
Мир
09.10.2019
Турция начала наземную операцию в Сирии
Подразделения армии Турции начали наземный этап операции Источник мира сразу в трех точках.