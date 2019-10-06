Трамп не выдвигал условий для встречи - Зеленский

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не выдвигала условия для их встречи.

Украинский президент заявил, что не получал никаких условий для встречи с Трампом, в частности от него не требовали начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в рамках действующей конституции у президента нет полномочий инициировать какие-либо расследования.