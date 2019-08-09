09.08.2019
Трамп о Зеленском: Очень разумный парень
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп ожидает, что украинский коллега Владимир Зеленский вскоре посетит Белый дом.
"Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет", - заявил Трамп.
"Он [Зеленский] - очень разумный парень... Думаю, он приедет [в столицу США] очень скоро", - отметил американский президент.
При этом он также выразил уверенность в том, что Зеленский действительно намерен предпринять действия, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе, а также договориться на этот счет с Россией. "Думаю, он заключит сделку с президентом Путиным", - сказал Трамп.
Новости раздела
Мир
09.08.2019
Трамп о Зеленском: Очень разумный парень
Американский президент ожидает встречи с украинским коллегой в Белом доме в ближайшее время.
Мир
09.08.2019
На Кипре договорились возобновить переговоры об объединении
Лидеры этнически разделенного Кипра договорились возобновить мирные переговоры об объединении.
Мир
09.08.2019
Валютная война США и Китая. Чем обернется для мира
Вашингтон обвинил Пекин в валютных манипуляциях из-за падения курса юаня ниже психологической отметки. Трамп и сам хочет ослабить доллар.
Мир
08.08.2019
СМИ: Запуск Северного потока отложат на 8 месяцев
Запуск Северного потока - 2 могут отложить на восемь месяцев из-за позиции Дании, сообщает Reuters.
Мир
08.08.2019
Нефть вернулась к росту на новостях из Китая
Хорошие показатели в отчете о торговом балансе Китая ослабили опасения инвесторов относительно перспектив глобального экономического роста.
Мир
08.08.2019
Нефть вернулась к росту на новостях из Китая
Хорошие показатели в отчете о торговом балансе Китая ослабили опасения инвесторов относительно перспектив глобального экономического роста.
Мир
08.08.2019
В Германии поддержали "нормандский" формат
Посол Украины в Германии подтвердил готовность к активизации переговоров в "нормандском" формате из-за обострения на Донбассе.
Мир
07.08.2019
Цена на нефть обвалилась ниже $57 за баррель
Нефть стремительно теряет в цене на фоне опасений инвесторов относительно последствий торговой войны Китая и США.
Мир
07.08.2019
У дома экс-президента Киргизии идут бои
Сторонники экс-президента Киргизии оттеснили спецназ и захватили часть бойцов, сейчас идет бой. Также сообщается об одном убитом.
Мир
07.08.2019
Цена на нефть закрепилась ниже $60 за баррель
Если Китай пойдет на нарушение санкций США в отношении Ирана и официально возобновит покупки нефти у этой страны, то цены могут рухнуть на $15-20.
Мир
05.08.2019
Трамп призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия
Президент США предложил увязать ужесточение контроля продажи оружия с реформой иммиграционного законодательства. В последние дни жертвами двух массовых убийств в Техасе и Огайо стали почти 30 человек.