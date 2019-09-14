Трамп объявил об уничтожении сына бен Ладена

Источник: Корреспондент.net

Хамза бен Ладен, сын лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы Бен Ладена, уничтожен в ходе операции, проведенной американским спецназом на границе Афганистана и Пакистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом от имени президента США Дональда Трампа в субботу, 14 сентября.

"Влиятельный представитель "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана", – говорится в заявлении.

О деталях операции ничего не сообщается, но отмечается, что "потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки".

В заявлении говорится, что на Хамзе бен Ладене лежала ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок.