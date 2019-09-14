Найти

14.09.2019

Трамп объявил об уничтожении сына бен Ладена

Источник: Корреспондент.net

Хамза бен Ладен, сын лидера террористической группировки "Аль-Каида"  Усамы Бен Ладена, уничтожен в ходе операции, проведенной американским спецназом на границе Афганистана и Пакистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом от имени президента США Дональда Трампа в субботу, 14 сентября.

"Влиятельный представитель "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана", – говорится в заявлении.

О деталях операции ничего не сообщается, но отмечается, что "потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки".

В заявлении говорится, что на Хамзе бен Ладене лежала ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок.

Новости раздела
Мир
14.09.2019
Трамп объявил об уничтожении сына бен Ладена
На Хамзе бен Ладене лежала ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок.
Мир
14.09.2019
Глава ОБСЕ поддержал план Штайнмайера
Нужно любой ценой избежать легитимизации искусственной внутренней границы – линии разграничения, отметил Мирослав Лайчак.
Мир
13.09.2019
РФ требует письменно закрепить формулу Штайнмайера
Достигнутые договоренности по Донбассу должны быть закреплены на бумаге, заявил помощник Путина.
Мир
13.09.2019
Дело OPAL: Газпрому грозят штрафами
Транзитные мощности Газпрома по трубопроводу OPAL ограничат с 14 сентября. У российской компании есть альтернативные возможности, считают в ФРГ.
Мир
12.09.2019
В РФ оценили влияние суда по OPAL на переговоры
Решение суда ограничить транзит Газпромом газа по трубопроводу OPAL повлияет на газовые переговоры, уверен глава Минэнерго РФ.
Мир
12.09.2019
Павел Гриб рассказал о своем похищении в Беларуси
На вопрос "Вы кто?" связавшие его мужчины отвечали "Дед Пихто". В автозаке его били при попытке посмотреть по сторонам.
Мир
11.09.2019
Газпром и Нафтогаз подготовили новые взаимные иски
Российская компания пытается получить от Нафтогаза два миллиарда долларов, а Нафтогаз от Газпрома - 14 миллиардов.
Мир
10.09.2019
Глава болгарского движения "Русофилы" обвиняется в шпионаже в пользу РФ
Прокуратура Болгарии обвиняет председателя общества "Русофилы" Николая Малинова в подготовке мер, призванных отдалить Болгарию от Запада и сблизить с Россией.
Мир
09.09.2019
Поставки угля из России выросли втрое за месяц
После введения правительством России разрешительного порядка экспорта поставки угля в Украину резко упали, а через месяц возобновили рост.
Мир
09.09.2019
Формула Штайнмайера. Условие Путина для встречи
Российский лидер напомнил Украине о необходимости выполнения "домашней работы" по Донбассу. Но условия не закреплены официально и трактуются по-разному.
Мир
09.09.2019
Давление на Зеленского: в США начали расследование
В Конгрессе США начали расследование относительно возможного давления Трампа на Зеленского.
Мир
08.09.2019
В Беларуси поймали слона, гулявшего по деревне
Жители населенного пункта Лесково заметили животное, которое разгуливало по дороге, и вызвали правоохранитей.
РФ требует письменно закрепить формулу Штайнмайера | В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья