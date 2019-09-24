Трамп одобрил публикацию разговора с Зеленским

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию неотредактированной полной версии его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским", – написал Трамп.

Он заверил, что "это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок".

"Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу"", – подчеркнул Трамп.

Также он назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским продолжением "величайшей и самой деструктивной охоты на ведьм в истории".