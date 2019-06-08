Трамп передумал вводить пошлины в отношении Мексики

Источник: DW

Дональд Трамп не будет вводить торговые пошлины в отношении Мексики, поскольку достиг с ней соглашения по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом президент США написал в своем твиттере в субботу, 8 июня.

Введение пошлин было запланировано уже на 10 июня, но теперь они откладываются на неопределенный срок. "В Мексике согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, которые направляются к нашим южным границам", - отметил Трамп.



Согласно распространенному Госдепартаментом США в субботу, 7 июня, совместному заявлению администрации США и правительства Мексики о результатах переговоров, Мексика обязуется "принять беспрецедентные меры" для борьбы с нелегальной миграцией. В числе прочего планируется, что на всей территории страны Национальная гвардия будет подвергать особому контролю южную границу государства.



Кроме того, Мексика обязуется принимать меры против контрабанды людей и против организаций, занимающихся наркотрафиком, а также их сетей финансирования и перевозки.



Дополнительно оговорено, что США будут возвращать всех соискателей убежища, пересекших границу, на территорию Мексики, где те будут ждать решение по их запросу о статусе беженца. Отдельно США и Мексика объявили о решении усилить сотрудничество в области обмена информацией и координации мероприятий, направленных на защиту общей границы.

Еще в конце мая Дональд Трамп обещал, что пошлины на все без исключения мексиканские товары составят сначала 5 процентов, а к осени - 25, если власти страны нем примут решительные меры по борьбе с нелегалами.