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16.06.2020

Трамп подписал указ о реформе полиции

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полицейской службы в США на фоне протеста против полицейского насилия в отношении темнокожих американцев. Церемония подписания состоялась в Розовом саду Белого дома, во вторник, 16 июня.

"Я подписываю сегодня указ, который будет побуждать полицейские департаменты по всей стране принять высокие профессиональные стандарты службы нашим общинам", - сказал Трамп и добавил, что так он стремится "обеспечить безопасность американцев любой расы, религии, цвета и веры".

Трамп добавил, что американцы требуют права и порядка. В связи с этим он приветствовал усилия правоохранителей по локализации насильственных проявлений во время последней волны протестов.

"Без полиции наступает хаос", - отметил президент США.

Теперь в США создадут базу данных правоохранителей, применявших чрезмерную силу. Также полицейским департаментам предлагается соблюдать обновленные стандарты применения силы; активизировать обмен информацией; привлекать работников социальных служб для урегулирования ситуаций, связанных с ненасильственными преступлениями.

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