Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп на специальном брифинге подтвердил, что главарь террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Трамп отметил, что в ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади.

"Бандит, который так старался запугать других, провел свои последние минуты в полном страхе, в полной панике и страхе, в ужасе от американских сил, которые обрушились на него", - сказал президента США.

Он также сообщил, что в ходе спецоперации ни один американский военнослужащий не погиб.