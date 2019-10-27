27.10.2019
Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп на специальном брифинге подтвердил, что главарь террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.
Трамп отметил, что в ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади.
"Бандит, который так старался запугать других, провел свои последние минуты в полном страхе, в полной панике и страхе, в ужасе от американских сил, которые обрушились на него", - сказал президента США.
Он также сообщил, что в ходе спецоперации ни один американский военнослужащий не погиб.
"Он умер как собака, он умер как трус. Он сбежал в тупиковый туннель, все время плакал и кричал. К этому времени это место было очищено от людей, которые либо сдались, либо были убиты. 11 маленьких детей вышли из дома и не пострадали. Единственными, кто остался, был Багдади в туннеле, и он потащил с собой троих своих маленьких детей. Он взорвал свой жилет, убив себя и трех детей. Его тело было изуродовано взрывом", - сказал президент США.
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