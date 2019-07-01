Трамп поговорил о моряках. Итоги саммита G20

Источник: Корреспондент.net

Дональд Трамп приехал в Японию и стал главной звездой саммита: снял санкции с китайского концерна Huawei, Турцию простил за поставки российского оружия. Может и Украине что-то перепало? Нет, американский лидер только поднял вопрос об освобождении пленных украинских моряков во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры с Путиным

Переговоры в Осаке продолжались полтора часа. С российской стороны в них участвовали глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

С американской - госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, а также дочь Трампа Иванка и зять Джаред Кушнер.

Во время протокольной съемки перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, собирается ли он сказать Путину о недопустимости вмешательства в американские выборы. Президент США засмеялся и сказал президенту России: "Не вмешивайся в выборы, пожалуйста".

По окончанию встречи в Белом доме заявили, что Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине, и "оба согласились, что улучшение отношений - в интересах обеих стран и всего мира".

"Президенты также договорились продолжить дискуссии по модели контроля над вооружениями XXI века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай", - цитирует заявление Белого дома агентство Блумберг.

"Обсуждались вопросы стратегической стабильности", - сказал Лавров, уточнив, что речь на переговорах в том числе шла о Сирии и Украине.

Россия пригласила Трампа на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года.

Путин заявил, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом в ходе общения на G20 как одна из приоритетных.

"Эта тема поднималась – я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке", - сказал Путин.

"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать", - добавил он.

В то же время, по словам Путина, "главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой".

Вместе с тем, Путин заявил, что вопрос украинских моряков не связан с участием России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Причем здесь ПАСЕ и украинские моряки?", - сказал Путин, отвечая на вопрос, правда ли, что условием возвращения РФ в ПАСЕ было освобождение украинских моряков.

По словам президента РФ, вопрос украинских моряков будет решен "спокойно в рабочем режиме".

Реформы и поддержка

Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в Осаке обсудили среди прочего и поддержку экономических реформ в Украине.

"Сегодня президент встретился с канцлером Германии Меркель для обсуждения широкого круга вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию в Ливии и регионе Сахель, и поддержку экономических реформ в Украине", - говорится в сообщении Белого Дома.

Также стороны рассмотрели текущие переговоры с Китаем и установление справедливых условий для глобальной торговли, добавили в Белом доме.

"Она фантастический человек, фантастическая женщина. И я рад быть ее другом", - сказал президент США и пожал руку Меркель перед переговорами.

Уступки Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Осаке выразил уверенность, что Вашингтон не будет вводить санкции против Анкары за покупку комплексов С-400 у России.

"Мы услышали от него (Трампа), что ничего подобного (санкций) не будет", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Осаке после встречи с Трампом на саммите G20.

Сам Трамп в субботу заявил, что прежняя администрация обошлась с Турцией несправедливо, но оговорился, что возможность санкцией в Вашингтоне еще обсуждается.

Эрдоган добавил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. На полях саммита Эрдоган отмечал, что сделка предполагает совместное производство комплексов, а также передачу турецкой стороне технологий.

Ранее США были не согласны с решением их союзника по НАТО Турции приобрести С-400 у России, и Вашингтон предупреждал Анкару о возможности санкций в случае, если сделка все же состоится. Анкара отклонила предупреждения и заявила, что не откажется от сделки, в связи с чем и без того напряженные отношения между двумя странами испортились еще сильней.

Также Трамп сделал довольно неожиданное заявление относительно компании Huawei. Трамп снял некоторые запреты сотрудничества между американскими компаниями и китайским гигантом, а также намекнул на возможность отмены всех торговых ограничений.

“Американские компании, выпускающие продукцию, смогут продавать ее Huawei. Я дал им свое разрешение. Американские производители были очень расстроены запретами на сотрудничество с китайским вендором и мы снимаем этот запрет. Если это не вредит национальной безопасности, мы позволяем им сотрудничать”, – заявил Дональд Трамп.

Также стало известно, что Трамп и Цзиньпин договорились возобновить торговые отношения между США и Китаем. Перемирие пока временное и все детали будут уточняться в ходе дальнейших переговоров. Дональд Трамп также пообещал, что США не будут вводить новые торговые пошлины на китайские товары.