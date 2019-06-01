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01.06.2019

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон – АП

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. 

"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон", – говорится в сообщении.

Зеленский считает, что проект закона О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран, добавили в Администрации президента.

Информации о датах визита Зеленского в США пока нет, однако Зеркало недели со ссылкой на собственные источники сообщает, что он произойдет уже после возможной встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в конце июня.

"При этом нужно помнить, что для Трампа Украина – "фишка" на американо-российском переговорном столе, – пишет издание. – Состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе… Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?". Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д. К продаже земли Зеленский и его команда готовы".

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