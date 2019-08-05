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05.08.2019

Трамп призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия

Источник: DW

В свете двух массовых убийств в США президент страны Дональд Трамп призвал усилить контроль при продаже огнестрельного оружия. Республиканцам и демократам следует объединиться по этому вопросу, написал глава государства в своем микроблоге Twitter в понедельник, 5 августа. Трамп предложил по возможности увязать ужесточение контроля с реформой иммиграционного законодательства.

Кроме того, президент Соединенных Штатов в очередной раз раскритиковал средства массовой информации. Они "несут большую ответственность за жизнь и безопасность в нашей стране", заявил глава государства. По его словам, освещение новостей должно стать "справедливым, сбалансированным и беспристрастным".

Стрельба в Эль-Пасо и Дейтоне

3 августа 21-летний белый мужчина открыл огонь в одном из торговых центров техасского Эль-Пасо. Жертвами стали 20 человек, в том числе семь граждан Мексики. Стрелок задержан полицией. МИД Мексики расценил происшествие как теракт против мексиканцев, находящихся в Соединенных Штатах.

Чуть позже, в ночь на 4 августа, неизвестный открыл стрельбу на улице Дейтоне в штате Огайо. В результате инцидента погибли 10 человек, в том числе злоумышленник, которого застрелили полицейские. Не менее 15 человек получили ранения.

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