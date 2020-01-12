Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Ирана не убивать протестующих, которые выступают против нынешней власти.

"Лидерам Ирана - не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или арестованы вами, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите Интернет, и позвольте журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего большого иранского народа!", - написал Трамп в Twitter.