12.01.2020
Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Ирана не убивать протестующих, которые выступают против нынешней власти.
"Лидерам Ирана - не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или арестованы вами, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите Интернет, и позвольте журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего большого иранского народа!", - написал Трамп в Twitter.
Ранее президент США поддержал протесты в Иране, которые начались после после признания факта уничтожения самолета авиакомпании МАУ иранскими военными. В Тегеране и других городах Ирана прошли массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета.
В воскресенье, 12 января, акции протеста возобновились. Протестующие требуют власти уйти в отставку после авиакатастрофы. "Они врут, что наш враг - это Америка, наш враг прямо здесь", - скандировали десятки протестующих возле университета в Тегеране.
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