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22.09.2019

Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена. Об этом Трамп заявил перед поездкой в Техас и Огайо.

По его словам, разговор с Зеленский был о коррупции в Украине.

"Разговор в основном был о коррупции - о всей коррупции, а также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине", - сказал Трамп, добавив, что считает этот призыв по борьбе с коррупцией "абсолютно идеальным".

Кроме того, лидер США добавил, что у него нет проблем с тем, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.

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