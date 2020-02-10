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10.02.2020

Трамп рассказал о "супербыстрых" ракетах

Источник: Корреспондент.net

США располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты. Об этом сказал президент Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне перед губернаторами американских штатов в понедельник, 10 февраля.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их множество. Мы так и называем их – супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", – сказал Трамп и пояснил, что такие ракеты нужны США "потому что у России есть нечто подобное".

Американский лидер заявил, что действия России и Китая фактически вынуждают Америку увеличивать расходы на свой ядерный арсенал. При этом, по его словам, и Москва, и Пекин "хотят провести переговоры с нами, чтобы остановить это сумасшествие с тратами миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие"

"Но пока договоренности нет, единственный путь для нас – создавать самые мощные ядерные силы в мире. За последние три года мы серьезно их модернизировали", – резюмировал Трамп.

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