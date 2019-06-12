12.06.2019
Трамп рассматривает санкции по Северному потоку-2
Источник: Корреспондент.net
Администрация США рассматривает возможность применения односторонних санкций в отношении участников проекта Северный поток-2.
"Мы рассматриваем это", – сказал он, добавив, что "у людей есть право делать то, что они хотят делать".
При этом Трамп снова раскритиковал Германию за решение строить трубопровод.
"Я изучал этот вопрос, думал над ним. Я и заострил внимание на проблеме трубопровода. Россия отдает огромный процент своих энергоресурсов, этот газ направляется в Германию", – заявил президент США.
Он также выразил непонимание, так как Вашингтон защищает Берлин от Москвы, в то же время "Россия получает миллиарды и миллиарды от Германии".
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