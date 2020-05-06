Трамп сравнил вспышку COVID с атакой на Перл-Харбор и терактами в 2001 году

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп заявил, что кризис, вызванный распространением коронавируса, оказался для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и серия терактов 11 сентября. Такое сравнение американский лидер озвучил на брифинге в Белом доме 6 мая.

"Мы пережили самое ужасное нападение за всю историю нашей страны. Это (пандемия коронавируса) действительно самое ужасное нападение, которое когда-либо было (в США). Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр (теракт 2001 года −ред.). Такого нападения никогда не было, и этого не должно было произойти", − подчеркнул Трамп.