06.05.2020
Трамп сравнил вспышку COVID с атакой на Перл-Харбор и терактами в 2001 году
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп заявил, что кризис, вызванный распространением коронавируса, оказался для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и серия терактов 11 сентября. Такое сравнение американский лидер озвучил на брифинге в Белом доме 6 мая.
"Мы пережили самое ужасное нападение за всю историю нашей страны. Это (пандемия коронавируса) действительно самое ужасное нападение, которое когда-либо было (в США). Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр (теракт 2001 года −ред.). Такого нападения никогда не было, и этого не должно было произойти", − подчеркнул Трамп.
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