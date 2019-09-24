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24.09.2019

Трамп в ООН обвинил Иран в атаке на саудовский НПЗ

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН во вторник, 24 сентября, обвинил Иран в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"В ответ на недавнее нападение Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии мы наложили санкции высочайшего уровня на Центральный Банк Ирана и суверенный фонд благосостояния", - сказал Трамп.

Он добавил, что к санкциям должны присоединиться все государства. "Ни одно ответственное государство не должно дотировать жажду крови Ирана", - сказал президент.

Более того, Трамп пообещал ужесточать санкции, пока Тегеран не изменит поведение. "Пока угрожающее поведение Ирана будет продолжаться, санкции будут ужесточаться", - сказал он.

В то же время, Трамп назвал условия "дружбы" с Ираном.

"Настало время, когда руководители Ирана должны прекратить угрожать другим странам и сконцентрироваться на строительстве своей собственной страны. Настало время, чтобы лидеры Ирана наконец поставили на первое место иранский народ. Америка готова принять дружбу со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению. Многие из сегодняшний друзей Америки когда-то были нашими главными противниками. США никогда не верили в постоянных врагов", - сказал американский президент.

Кроме того, Трамп призвал не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.

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