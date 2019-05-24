Найти

24.05.2019

Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм"

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Министерство юстиции, выполняющее также функции генпрокуратуры, рассмотрит вопрос о том, были ли власти ряда стран, включая Украину, причастны к началу расследований против него в США до или после выборов 2016 года. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме, сообщает ТАСС в пятницу, 24 мая.

"И я надеюсь, что он (министр юстиции – ред.) взглянет на Великобританию. Надеюсь, он взглянет на Австралию. И надеюсь, что он взглянет на Украину. Надеюсь, он взглянет на все", – заявил Трамп, комментируя принятое им накануне решение наделить министра юстиции – генпрокурора США Уильяма Барра правом рассекретить данные об обстоятельствах начала упомянутых расследований.

Трамп подчеркнул, что считает начатые ранее в отношении него американскими спецслужбами разбирательства и раздутые потом, в том числе искусственно, Демократической партией США вокруг этого скандалы "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента".

"Такого никогда не должно произойти ни с кем", – сказал глава государства. С его точки зрения, вынесенное в четверг решение позволит Барру выяснить, "как и почему началась охота на ведьм". "Мы узнаем многое", – пообещал Трамп.

Он также допустил, что затронет на переговорах с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ходе предстоящего в начале июня визита в Лондон вопрос о том, какую роль сыграли спецслужбы ее страны в начале расследований, касавшихся Трампа.

"Вполне возможно, что я с нею об этом поговорю, – сообщил американский президент. – Есть данные, слухи о том, что ФБР и другие – ЦРУ – были причастны вместе с Соединенным Королевством к выдуманному российскому скандалу. Да, я вполне могу поговорить с нею об этом".

Новости раздела
Мир
24.05.2019
США обвинили Иран в атаке на танкеры у берегов ОАЭ
В Пентагоне нападение назвали частью "кампании" Тегерана в ответ на развертывание сил США.
Мир
24.05.2019
ЦИК обратился к властям из-за закупок под выборы
Центризбирком просит безотлагательно принять изменений в закон О публичных закупках, чтобы успеть провести необходимые проведения выборов тендеры.
Мир
24.05.2019
Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм"
Дональд Трамп считает начатые ранее в отношении него спецслужбами США разбирательства и раздутые потом скандалы "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента".
Мир
23.05.2019
Зеленский уточнил идею референдума о диалоге с РФ
Глава государства стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями.
Мир
23.05.2019
Цены на нефть обвалились на 4-5% за день
Котировки на нефть падают из-за резкого увеличения запасов сырья в США, а также ухудшения торгового конфликта Пекина и Вашингтона.
Мир
23.05.2019
США оценили помощь Киеву на оборону в $1,1 млрд
Посольство США в Украине обещает продолжать помогать Киеву военным оборудованием и подготовкой войск.
Мир
22.05.2019
Нефть резко подешевела из-за роста запасов в США
Уровень запасов "черного золота" в США вырос до максимального уровня с июля 2017 года – 476,8 млн баррелей.
Мир
22.05.2019
Удар США по Huawei. Что будет со смартфонами и 5G
Администрация американского президента согласилась дать компаниям отсрочку в три месяца до введения ограничений на торговлю с Huawei.
Мир
22.05.2019
В НАТО назвали дату проведения саммита
Союзники НАТО вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности, отметил Йенс Столтенберг.
Мир
21.05.2019
США ввели санкции против предприятий из России
Российским организациям инкриминируется нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения.
Мир
21.05.2019
В России ответили на угрозы США по Nord Stream-2
Вашингтон намерен вскоре ввести ограничительные меры в отношении российского газопровода и причастным к нему компаниям.
Мир
19.05.2019
Военные Египта задержали танкер с украинцами
Египетские военные задержали танкер с нефтью, на борту - 17 украинских моряков. В ситуацию вмешалось МИД Украины.
Зеленский уточнил идею референдума о диалоге с РФ | ЦИК обратился к властям из-за закупок под выборы