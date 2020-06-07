Трамп вывел Нацгвардию из Вашингтона

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, которые были введены из-за массовых беспорядков. Ситуация в американской столице стабилизировалась, написал президент в Twitter.

Прошлой ночью, заявил Трамп, "было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".

В случае необходимости, предупредил Трамп, бойцы Национальной гвардии "могут быстро вернуться" в Вашингтон.

Напомним, что Национальная гвардия была введена в Вашингтон, округ Колумбия, из-за акций протеста. Массовые выступления против полицейского насилия и расовой дискриминации продолжаются в США уже более двух недель. Они начались после после смерти в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией.