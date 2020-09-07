Трамп заявил, что США опережают Китай по ядерному вооружению

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп убежден, что Штаты существенно опережают КНР в области ядерных вооружений. Об этом он заявил в понедельник, 7 сентября, во время брифинга в Белом доме.

"Нам очень повезло, что я наращивал наше ядерное вооружение, потому что в обратном случае Китай превзошел бы нас", - отметил американский лидер.

При этом он подчеркнул, что лучше бы никогда не пришлось этот тип вооружения использовать.

"Мы модернизировали наши ядерные вооружения. Я надеюсь, что нам никогда не придется применить их", - добавил Трамп.