Трампа убеждали не замораживать помощь для Украины

Источник: Корреспондент.net

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.



По данным издания, сопротивление этому решению было интенсивнее, чем предполагалось ранее.



Отмечается, что Помпео и Эспер встретились с Трампом в Овальном кабинете Белого дома в конце августа. Глава Пентагона убеждал президента, что от оказания помощи Украине США получат выгоду, поскольку средства будут потрачены Киевом на покупку америкаснкой военной техники.



Однако Трамп заявил, что не верит обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о проведении реформ по борьбе с коррупцией. Американский лидер отметил, что коррупция является повсеместным явлением в Украине, а выделенные на военную помощь средства будут потрачены зря.