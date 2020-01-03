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03.01.2020

Транзит газа через ГТС рухнул в пять раз

Источник: Корреспондент.net

Транзит российского природного газа через газотранспортную Украины резко сократился и 1 января 2020 года составил 49,3 млн кубометров – что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя в декабре 2019 года (261 млн куб. м). Об этом свидетельтсвуют данные Укртрансгаза в пятницу, 3 января.

Так, на точках выхода из системы 1 января через ГИС Ужгород (словацкое направление) поток газа составил 17,5 млн куб. м (-8,2 раза к 31 декабря 2019 года, 143 млн куб. м), ГИС Берегово (Венгрия) – 9,7 млн куб. м (-3,7 раза, 36 млн куб. м), ГИС Дроздовичи (Польша) – 8,9 млн куб. м (-11,9%, 10,1 млн куб. м), ГИС Орловка (Румыния, южноевропейское) – 3,2 млн куб. м (-6,3 раза, 20,1 млн куб. м), Молдова – 10 млн куб. м (-7,4%, 10,8 млн куб. м).

"Мы отрабатываем все полученные заявки Газпрома на транзит в полном объеме. При этом получаем отплату на все забронированные мощности из расчета 65 млрд куб. м в год, вне зависимости от объемов физической транспортировки газа", – сказал в комментарии Интерфакс-Украина генеральный директор ООО Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

В пресс-службе оператора отметили, что в связи с небольшими объемами транзита с начала года ГТС функционирует частично в реверсном режиме.

"То есть спрос потребителей в восточных и южных регионах Украины обеспечивается транспортировкой газа из подземных хранилищ по газопроводу Союз в направлении "запад-восток". Соответственно, предыдущие инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", – объяснили в компании.

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