Найти

04.05.2020

Транзит газа из РФ через Украину упал на 40%

Источник: Корреспондент.net

В январе-апреле текущего года транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) упал до 15,5 млрд кубометров или на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Также отмечается, что с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены российским Газпром в соответствии с новым транзитным контрактом.

В частности, в апреле транзит газа из РФ по территории Украины составил 4,4 млрд куб. м, что на 1% меньше, чем за март этого года, но на 46% меньше относительно апреля 2019 года.

В компании отметили, что, кроме транзита газа из РФ, в апреле Оператор ГТС Украины осуществил транспортировку тестовых объемов голубого топлива из Словакии в Польшу на заказ международного трейдера в рамках новой услуги short-haul (транзит на короткие расстояния).

Новости раздела
Украина
04.05.2020
Киевский суд заочно арестовал Януковича
Печерский суд избрал бывшему президенту меру пресечения по делу об узурпации власти, удовлетворив запрос прокуратуры.
Украина
04.05.2020
Без ограничений умрут десятки тысяч - Зеленский
Преждевременная отмена карантина, по словам президента, приведет к 120 тысячам смертей от коронавируса в 2020 году.
Украина
04.05.2020
Зеленский сам объявит о моем назначении - Саакашвили
Объявление о назначении Саакашвили, по его словам, должно произойти в ближайшие дни. Однако должность все еще не называется.
Украина
04.05.2020
Минздрав дал рекомендации по работе с 11 мая
В ближайшие два дня представители бизнеса и общественности могут вносить предложения по работе в условиях карантина.
Украина
04.05.2020
Транзит газа из РФ через Украину упал на 40%
В апреле транзит российского газа по территории Украины сократился на 46% меньше относительно апреля 2019 года.
Украина
04.05.2020
Названо имя заместителя Кучмы в ТКГ в Минске
Новый заместитель Кучмы должен дать минским переговорам "новый импульс", заявил Андрей Ермак.
Украина
04.05.2020
Уволен глава архитектурной инспекции
Камин уволил Юрия Васильченко, назначенного менее двух месяцев назад. Согласно постановлению, он "перешел на другую работу".
Украина
03.05.2020
Посол Украины отказался от церемонии в Берлине из-за представителя РФ
Глава украинской дипмиссии в Германии отклонил приглашение на церемонию завершения Второй мировой войны из-за присутствия посла России.
Украина
03.05.2020
В Украине нет серьезных вспышек коронавируса – МОЗ
Нынешняя ситуация с COVID-19 не отражается на способности медицинской системы оказывать помощь пациентам.
Украина
03.05.2020
Оптовая цена на дизтопливо упала ниже 13 гривен
Оптовые цены на топливо в апреле снижались, реагируя на обвал внешних котировок при относительно стабильном курсе валют.
Украина
03.05.2020
Посол Украины в Германии предложил пари о Крыме
Украинский дипломат считает необходимым сохранять санкции против России, а призывы снять их, по его мнению, являются лучшим доказательством того, что санкции на самом деле работают.
Украина
03.05.2020
За мэра Черкасс заступились во Львове и Франковске
В уголовном деле против Анатолия Бондаренко увидели наступление на местное самоуправление.
Названо имя заместителя Кучмы в ТКГ в Минске | Минздрав дал рекомендации по работе с 11 мая