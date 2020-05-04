Транзит газа из РФ через Украину упал на 40%

Источник: Корреспондент.net

В январе-апреле текущего года транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) упал до 15,5 млрд кубометров или на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Также отмечается, что с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены российским Газпром в соответствии с новым транзитным контрактом.

В частности, в апреле транзит газа из РФ по территории Украины составил 4,4 млрд куб. м, что на 1% меньше, чем за март этого года, но на 46% меньше относительно апреля 2019 года.

В компании отметили, что, кроме транзита газа из РФ, в апреле Оператор ГТС Украины осуществил транспортировку тестовых объемов голубого топлива из Словакии в Польшу на заказ международного трейдера в рамках новой услуги short-haul (транзит на короткие расстояния).