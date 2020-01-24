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24.01.2020

Транзит газа РФ вдвое ниже оплаченных объемов

Источник: Корреспондент.net

С начала действия нового транзитного контракта с 1 января Россия прокачала через украинскую ГТС 2 млрд кубометров газа, заплатив за транспортировку вдвое большего объема. Об этом сообщает глава Оператора ГТС Сергей Макогон в Facebook.

"Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировала транзитом 2 млрд кубометров газа из РФ в страны ЕС и Молдовы. Стоит заметить, что в то же время мы получили плату за 4,272 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки)", - сообщил он.

По словам Макогона, в соответствии с новым соглашением о транзите Россия бронирует мощности украинской ГТС и платит за забронированные объемы даже в случае, если не использует их полностью.

"Это реальный результат подписания нового контракта, который базируется на европейских принципах и включает принцип "качай или плати", - добавил чиновник.

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