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18.11.2019

Транзит газа: в ЕК надеются на Путина с Зеленским

Источник: Корреспондент.net

Еврокомиссар Марош Шефчович рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин 9 декабря на саммите нормандского формата смогут обсудить контракт по транзиту газа с 1 января 2020 года, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 18 ноября.

Так, Шефчович выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Он напомнил, что до конца ноября между сторонами будет проведена встреча на уровне министерств и компаний. Принимать участие в ней будет, в том числе и компания Магистральные газопроводы Украины, в собственность которого в рамках отделения от Нафтогаза деятельности по транспортировке природного газа, будет передано ООО Оператор газотранспортной системы Украины.

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