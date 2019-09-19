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19.09.2019

Транзит газа: в ЕК рассказали о плане "Б"

Источник: Корреспондент.net

Если Россия и Украина не продлят транзитный контракт по газу на следующий год, а Северный Поток-2 не будет достроен, у Евросоюза все еще будет хватать запасов газа. Об этом в четверг, 19 сентября, заявил журналистам вице-президент Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович по итогам трехсторонних переговоров с Украиной и Россией, сообщает Европейская правда.

"Я могу заверить европейскую общественность, что мы хорошо подготовились к любым возможным вариантам. Наши газовые хранилища заполнены на 98%. Украина имеет в подземных хранилищах на четыре миллиарда кубических метров больше, чем в прошлом году в это время", - сказал Шефчович.

В то же время, по его словам, это - план на "черезвычайную ситуацию", поскольку в интересах обеих сторон - российской и украинской - убедится, что поставки газа продолжатся непрерывно.

Он также выразил уверенность, что транзитный договор будет подписан, потому что обе стороны, Украина и Россия, по его словам, демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа.

Также он отметил, что была достигнута ключевая договоренность:

"Первое и самое главное, мы согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС", - сказал Шефчович.

Также он сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзита газа после 2019 года состоится в конце октября.

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