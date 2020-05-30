ТРЦ в Киеве возобновили работу после карантина

Источник: Корреспондент.net

Торгово-развлекательные центры в Киеве открылись в субботу, 30 мая, после ослабления карантинных ограничений. Об этом говорится в сюжете телеканала 1+1.

В ТЦ Smart Plaza на проспекте Победы малолюдно, скопление покупателей только в продуктовом супермаркете, некоторые магазины не открылись.