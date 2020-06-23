Украина

Миллиарды на бензобаке. Как формируют цены на АЗС

Любой автовладелец, если спросить его мнение о цене топлива в Украине, скажет: «Слишком дорого!» Хотя сравнение цен на горючее в нашей стране и у соседей в Евросоюзе показывает, что это утверждение не совсем справедливо.