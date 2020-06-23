23.06.2020
Требуются
Источник: ТОВ «Будівельне Підприємство Стройіндустрія»
Новости раздела
Украина
20.06.2020
В ОП анонсировали проверки общепита и транспорта
Общественные заведения должны нести ответственность за соблюдение посетителями противоэпидемических мер, отметил Владимир Зеленский.
Украина
20.06.2020
Обострение в ООС: с начала суток 16 обстрелов
В результате артиллерийского и минометного обстрела в районе Орехового один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.
Украина
20.06.2020
Семьи погибших медиков начнут получать выплаты
На следующей неделе стартуют страховые выплаты родственникам погибших от коронавируса медиков.
Украина
20.06.2020
Открыто дело о возможной слежке за Порошенко
За экс-президентом якобы следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе.
Украина
20.06.2020
Ляшко назвал причину вспышек коронавируса
На ухудшение ситуации повлияло также несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте.
Украина
20.06.2020
На Луганщине прогремел взрыв, есть жертвы
На улице Николая Гоголя сдетонировало взрывное устройство. В результате погибли двое человек.
Украина
18.06.2020
Сторонники Порошенко пришли под Офис президента
Около тысячи человек отправились от суда к Офису президента с протестом против политических преследований.
Украина
18.06.2020
"ЛНР" разблокировала работу КПВВ в Станице
Украинская сторона открыла пункты пропуска на Донбассе еще 10 июня. В "ДНР" до сих пор никого не впускают и не выпускают.
Украина
18.06.2020
Миллиарды на бензобаке. Как формируют цены на АЗС
Любой автовладелец, если спросить его мнение о цене топлива в Украине, скажет: «Слишком дорого!» Хотя сравнение цен на горючее в нашей стране и у соседей в Евросоюзе показывает, что это утверждение не совсем справедливо.